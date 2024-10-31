ДТЭК выполнил основные работы по подготовке электросетей Киева к прохождению зимы

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

В частности, несмотря на военные угрозы, компания выполняет все необходимые меры по обеспечению надежности электроснабжения столицы: регламентные работы по оборудованию, ремонту и модернизации.

В ДТЭК отметили, что компания вместе с городскими властями готовит инфраструктуру Киева ко всем возможным сценариям. Энергетики делают все от них зависящее, чтобы у киевлян был доступ к свету и теплу.

«Несмотря на все трудности, мы подготовили электросети города к зиме. Пока они готовы передать всю необходимую городу мощность в зимний период. Для этого наши специалисты обновили 660 энергообъектов – подстанций, трансформаторов и распределительных пунктов. Выполнили 3924 ремонта кабельных линий, а также расчистили 104 километра линий от кустарников. ДТЭК был надежной опорой украинцев прошлого осенне-зимнего периода. И сейчас делает все возможное, чтобы пройти и эту зиму», – отметил Денис Бондарь, генеральный директор ДТЭК Киевские электросети.

Ранее сообщалось, что ДТЭК Рината Ахметова завершил ключевые этапы подготовки электрических сетей Киевской, Днепропетровской и Одесской областей к прохождению отопительного сезона.