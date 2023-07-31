Категория
Киев
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ДТЭК обратился к жителям Киева с необычной просьбой

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
1374
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
ДТЭК обратился к жителям Киева с необычной просьбой

Аист — проект ДТЭК Сети, направленный на защиту и сохранение популяции белого аиста / Фото: ДТЕК

Энергетики просят жителей столицы сообщать о гнездах аистов, расположенных на электроопорах.

Энергетики просят жителей Киева сообщать о гнездах аистов на электроопорах.

Об этом информирует пресс-служба ДТЭК.

Для помощи птицам создан специальный проект.

"Энергетики просят жителей столицы сообщать о гнездах аистов, расположенных на электроопорах. Для этого на сайте ДТЭК создали специальную функцию", – говорится в сообщении.

Информация об аистах поможет эффективнее защищать птиц и предупреждать аварии на сетях. Гнезда на электросопротивлениях укрепляют специальными металлическими конструкциями, которые помогут им крепко держаться на опорах и не сползать на провода.

Напомним, в национальном парке "Пирятинский" в селе Леляки Полтавской области, установили камеру над аистым гнездом и запустили круглосуточный стрим. Видео используют ученые для изучения гнездового поведения птиц.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1374
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация