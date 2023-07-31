ДТЭК обратился к жителям Киева с необычной просьбой

Энергетики просят жителей столицы сообщать о гнездах аистов, расположенных на электроопорах.
Энергетики просят жителей Киева сообщать о гнездах аистов на электроопорах.
Об этом информирует пресс-служба ДТЭК.
Для помощи птицам создан специальный проект.
"Энергетики просят жителей столицы сообщать о гнездах аистов, расположенных на электроопорах. Для этого на сайте ДТЭК создали специальную функцию", – говорится в сообщении.
Информация об аистах поможет эффективнее защищать птиц и предупреждать аварии на сетях. Гнезда на электросопротивлениях укрепляют специальными металлическими конструкциями, которые помогут им крепко держаться на опорах и не сползать на провода.
Напомним, в национальном парке "Пирятинский" в селе Леляки Полтавской области, установили камеру над аистым гнездом и запустили круглосуточный стрим. Видео используют ученые для изучения гнездового поведения птиц.
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