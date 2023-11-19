"Дроны заходили волнами": власти сообщили подробности ночной атаки по Киеву

В ночь на 19 ноября россияне вторые сутки подряд атаковали Киев баражирующими боеприпасами типа "Shahed".

Об этом сообщил глава КМВА Сергей Попко.

"Вторые сутки подряд враг атакует столицу дронами. По предварительным данным, вновь были применены баражирующие боеприпасы типа "Shahed". БПЛА противника были запущены многими группами и заходили на атаку Киева волнами, по разным направлениям, одновременно постоянно меняя векторы движения по маршруту. Поэтому и тревога в столице объявлялась несколько раз. Силами и средствами ПВО на территории Киева и на подступах к городу было поражено около десятка враждебных целей", — отметил он.

По текущей информации, в городе не зафиксированы пострадавшие или критические разрушения (данные оперативных сведений будут уточняться.)

"Как видите, враг активизировал атаки на Киев. Поэтому будьте внимательны и ответственны, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. Берегите себя", — добавил Попко.

Напомним, в 23:36 в Киевской области была объявлена воздушная тревога, а уже в 23:41 появилась информация о работе ПВО.

"Соблюдайте информационную тишину — не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", — отметили в ОВА.

В 00:13 в КГГА сообщили о повторной работе ПВО на подступах к Киеву.

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