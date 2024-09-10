Дроны заходили разными группами: ночью армия РФ атаковала Киев

В городе не зафиксированы разрушения.

Ночью 10 сентября российские беспилотники атаковали Киев. Воздушная тревога в столице была объявлена около 04:00, а длилась она почти два часа.

Об этом сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, российские дроны заходили в сторону столицы по разным направлениям и разным группам.

"Силами и средствами противовоздушной обороны все БПЛА врага были уничтожены. Предварительно в городе без разрушений и пострадавших", — подчеркнул Попко.

Как сообщалось, этой ночью россияне атаковали важные объекты в Сумской области. Речь идет об объектах критической инфраструктуры.

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