Дроны летели в несколько волн по разным направлениям: детали наиболее массированной атаки на Киев

Ночью против 25 ноября российские оккупационные войска совершили наиболее массовую атаку на Киев с начала войны. РФ применила баражирующие ;БпЛА "Shahed" в несколько волн и по нескольким направлениям.

Об этом сообщил во время телемарафона спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов.

По его словам, это уже четвертая атака вражеских беспилотных летательных аппаратов в Киеве за этот месяц. Именно это нападение русских дронов стало самым массированным с самого начала полномасштабного вторжения. Сирены звучали в городе более шести часов.

"По предварительной информации, противник в очередной раз применил баражирующие "Шахеды" в несколько волн. Они шли по разным направлениям, постоянно меняя курс и вектор движения. Силами и средствами противовоздушной обороны было поражено более четырех десятков воздушных целей. Окончательные итоговые данные по типу и количеству". Шахедов "составят Воздушные силы", — подчеркнул чиновник.

Шаманов также отметил, что в Украине 25 ноября – День памяти жертв Голодоморов и политических репрессий.

"Соответственно, геноцид украинского народа пытаются продолжить наследники сталинского режима – рашистский режим Путина", — добавил чиновник.

Напомним, из-за массированной атаки дронов на Киев город частично остался без света. После обстрела без электричества 77 жилых домов и 120 учреждений.

Кроме того, в столице зафиксированы разрушения. Обломки упали в пяти районах: в Соломенском, Голосеевском, Печерском, Подольском и Днепровском. Также известно о пяти травмированных, среди которых 11-летний ребенок.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Обломки сбитых "Шахедов" падают в разных районах столицы! Оперативная информация

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