Дрифт на Софийской площади: загрязненную брусчатку отмывали волонтеры (видео)

Волонтеры организовали уборку за свой счет.

В Киеве волонтеры отмыли брусчатку на Софийской площади после скандального дрифта.

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Об этом сообщает волонтерская организация "Киев, мой".

Отмечается, что к этому брусчатку пыталась отмыть клининговая компания, однако у них не до конца это удалось. Тогда отмывать Софийскую площадь пришли волонтеры. В общественной организации подчеркнули, что брусчатку они мыли абсолютно бесплатно, не получив никакого финансирования.

Напомним, на Софийской площади дрифтували украинская реперка Alyona Alyona и комментатор киберспортивных соревнований Виталий Волочай. Экстремальную езду организовала компания Red Bull, которой власть Киева не позволила проводить такие съемки. Кроме того, по данным ТСН.ua, в съемках участвовали два профессиональных дрифтеры — украинец Александр Гринчук и ирландец Конор Шанаган.

Отметим, что компания Red Bull извинилась за дрифт на Софийской площади в Киеве. Также компания заверила, что оставит место проведения мероприятия убранным и в том же состоянии, как было до начала съемки.

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