Дрифт на Софийской площади: полиция Киева начала уголовное производство

Предварительно полицейские установили, что происходили съемки рекламного ролика.

Полиция Киева начала уголовное производство из-за дрифта на Софийской площади.

Предварительно полицейские установили, что происходили съемки рекламного ролика.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Проводятся первоочередные следственные действия, и устанавливаются все участники инцидента, чтобы привлечь их к ответственности.

"ЧП произошло сегодня, 10 августа, утром на Софиевской площади. Организаторы провели съемки рекламного ролика с вовлечения двух автомобилей, не получив соответствующее разрешение местных властей и согласования от полиции Киева", — говорится в сообщении полиции.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители проводят тщательную проверку обстоятельств, общаются с организаторами и устанавливают всех участников несанкционированного съема.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Как выяснилось, в одной из машин проехалась и украинская рэперша alyona alyona. Знала ли она о законности этого дрифта, — неизвестно.

Напомним, что во время съемок специальных ограждений не было установлено. В опасности находились все пешеходы, которые проходили мимо. Кроме того, значительно загрязнено следами автомобильных колес покрытия на исторический площади.

Профессиональные дрифтеры, которые принимали участие в съемках в Киеве, были довольны заездом в начале скандала

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