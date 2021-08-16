Дрифт на Софиевской площади: гонщик попытался оправдаться и рассказал свою версию событий, но попал в скандал

Дрифт на Софиевской площади: гонщик попытался оправдаться и рассказал свою версию событий, но попал в скандал

Спортсмен опубликовал видео, в котором рассказывает об инциденте, а позже удалил ролик.

История со скандальным дрифтом на Софиевской площади получила продолжение. Чемпион Украины по дрифтингу Александр Гринчук попытался оправдаться и заявил, что компания Red Bull снимала ролик ко Дню флага и Дня Независимости. Видео якобы должно было популяризировать бренд.

Об этом со ссылкой на видео Александра Гринчука пишет "Украинская правда".

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По словам гонщика, он уже около девяти лет является атлетом компании и по контракту должен участвовать в проектах, организованных в различных уголках мира.

"У меня в контракте прописано, что я должен принять участие в проектах, одним из которых был объявлен парный дрифт в центре Киева с приглашенным коллегой по цеху Red Bull из Ирландии вице чемпионом Европы Конором Шанаханом", — рассказал Александр Гринчук.

Съемки рекламы стартовали рано утром. Время от времени на площадь приезжали полицейские, которых вызвали местные жители, взволнованные тем, что дрифтеры оставляют на площади следы от шин. Однако затем, говорит Гринчук, копы "почти сразу же езжали".

"Часа через три они начали офигивать от воя, которое устроили блогеры и политиканы". Тогда на площадку NoMotors, где в это время находились спортсмены и машины, снова приехали правоохранители.

После того, как дрифт состоялся, а снять сюжеты прибыли блогеры и центральные телеканалы, участники заезда начали собирать оборудование. По словам Гринчука, компания по окончанию подобных акций якобы запускает на территорию клининговую компанию, которая отмывает дорогу.

Однако позже на площадь снова приехала полиция, которая начала опрашивать дрифтеров. Затем копы вызвали эвакуаторы, чтобы забрать машины на штрафплощадки в качестве вещественного доказательства, добавил Гринчук.

Отметим, что часть видеообращения, в котором Гринчук рассказывает свою версию событий, впоследствии из Сети удалили.

Однако фрагмент, в котором оправдывается спортсмен, успели увидеть подписчики. В результате чего они бурно отреагировали на инцидент.

Вырезали момент о дрифте на площади.

Очень жаль, что вырезали кусок о дрифте на Софийке.

А будет видео, почему удалил видео с Софиевской площадью?

Напомним, что в Национальном заповеднике "София Киевская" сообщили, что никаких согласований на съемки дрифта автомобилей на Софийской площади руководство не давало.

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