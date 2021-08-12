Драка с газовыми баллончиками: в Киеве владелец магазинов оружия напал на инспектора по парковке

Драка с газовыми баллончиками: в Киеве владелец магазинов оружия напал на инспектора по парковке

В украинской столице возле магазина "Ибис" возник конфликт из-за места для парковки.

В среду, 11 августа, возле магазина "Ибис", на бульваре Леси Украинки произошел конфликт между владельцем сети магазинов оружия "Ибис" и инспектором по парковке. Предприниматель напал на инспектора, когда тот инициировал замену антипарковочных столбиков возле его магазина.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По словам городского головы, конфликт произошел после того, как инспектор по парковке обнаружил, что антипарковочные столбики с обеих сторон пешеходной зоны возле магазина оборудованы замками и вынимаются из асфальта. Он вызвал специалистов ДЭУ, которые начали замену поврежденных столбиков.

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"В это время из "Ибиса" выбежал владелец сети и набросился на инспектора. И применил газовый баллончик. К нему присоединились охранники магазина. Инспектор был вынужден в ответ использовать средство индивидуальной защиты — газовый баллончик, который входит в комплект его снаряжения", — рассказал о дальнейших перипетиях столичный мэр.

Видео этого инцидента с регистратора инспектора опубликовано на YouTube-канале Виталия Кличко.

Видео 18+. На видео присутствует ненормативная лексика.

Виталий Кличко отметил, что руководство магазина перешло границу, применив физическую силу к инспектору при исполнении им своих служебных обязанностей.

"Городская власть настроена навести порядок с парковкой в столице. Особенно в ситуации, когда тротуары полностью заставлены автомобилями, которые мешают передвижению пешеходов ", — заверил мэр и отметил, что ожидает соответствующую реакцию со стороны полиции на этот инцидент.

Напомним, в Киеве в последнее время идут разговоры о планах местных властей собирать средства с автомобилистов, которые паркуют машины у своих домов.

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