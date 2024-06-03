Драка возле станции метро "Демеевская": в Киевском ТЦК объяснили причину

В ТЦК объяснили, что один из военнослужащих недавно вернулся из зоны боевых действий, где получил ранение, и не смог сдержать эмоции.
В понедельник, 3 июня, по Сети разошлось видео драки представителей ТЦК и гражданских лиц, которая произошла в Киеве возле станции метро "Демеевская".
В Киевском городском ТЦК и СП объяснили поведение работников структуры.
"В городе Киеве возле станции метро "Демеевская" во время проверки документов сотрудниками Национальной полиции Украины были обнаружены лица, уклонявшиеся от исполнения воинского долга", — говорится в сообщении.
В Киевском ТЦК рассказали, что один из мужчин пытался сопротивляться. При попытке задержать мужчину правоохранителям и военнослужащим территориального центра комплектования и социальной поддержки начали оказывать сопротивление гражданские лица.
"Такими действиями граждане сознательно дали бежать лицу, нарушившему закон", — подчеркнули в ТЦК.
Поведение одного из военнослужащих объяснили тем, что недавно вернулся из зоны боевых действий, где получил ранение, и не смог сдержать эмоции. Военнослужащий, по данным Киевского ТЦК, пытался ударить гражданского, который, в свою очередь, продолжал провоцировать конфликт и препятствовать законным действиям правоохранителей.
"По этому поводу уже ведется служебное расследование. Сотрудники Национальной полиции Украины и военнослужащие территориального центра комплектования и социальной поддержки действовали в рамках закона", – говорится в сообщении.
Также в Киевском ТЦК подчеркнули, что за препятствование мобилизационным мерам есть наказание в соответствии со статьей 114-1 Уголовного Кодекса Украины.
Ранее ТСН.ua писал о том, кому не нужно становиться на военный учет.
Читайте также:
- Сколько будут продолжаться оповещения ТЦК мужчин на улицах: эксперт назвал сценарии
- Скандал в Соломенском ТЦК: военная рассказала шокирующие подробности
- Нужно ли военнообязанным до 25 лет обновлять данные в ТЦК или "Резерве+": ответили в Минобороны
- Что будет, если данные военного билета не будут совпадать с данными из "Оберега" во время проверки