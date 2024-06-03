Драка возле станции метро "Демеевская": в Киевском ТЦК объяснили причину

В ТЦК объяснили, что один из военнослужащих недавно вернулся из зоны боевых действий, где получил ранение, и не смог сдержать эмоции.

В понедельник, 3 июня, по Сети разошлось видео драки представителей ТЦК и гражданских лиц, которая произошла в Киеве возле станции метро "Демеевская".

В Киевском городском ТЦК и СП объяснили поведение работников структуры.

"В городе Киеве возле станции метро "Демеевская" во время проверки документов сотрудниками Национальной полиции Украины были обнаружены лица, уклонявшиеся от исполнения воинского долга", — говорится в сообщении.

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В Киевском ТЦК рассказали, что один из мужчин пытался сопротивляться. При попытке задержать мужчину правоохранителям и военнослужащим территориального центра комплектования и социальной поддержки начали оказывать сопротивление гражданские лица.

"Такими действиями граждане сознательно дали бежать лицу, нарушившему закон", — подчеркнули в ТЦК.

Поведение одного из военнослужащих объяснили тем, что недавно вернулся из зоны боевых действий, где получил ранение, и не смог сдержать эмоции. Военнослужащий, по данным Киевского ТЦК, пытался ударить гражданского, который, в свою очередь, продолжал провоцировать конфликт и препятствовать законным действиям правоохранителей.

"По этому поводу уже ведется служебное расследование. Сотрудники Национальной полиции Украины и военнослужащие территориального центра комплектования и социальной поддержки действовали в рамках закона", – говорится в сообщении.

Также в Киевском ТЦК подчеркнули, что за препятствование мобилизационным мерам есть наказание в соответствии со статьей 114-1 Уголовного Кодекса Украины.

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