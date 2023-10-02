Драка в вагоне метро Киева: мужчина обижал пассажиров и вел себя неадекватно

В полиции сообщают, что уже разыскивают человека, причастного к конфликту

В Киевском метрополитене произошла потасовка между пассажирами, которая началась на перроне станции метро "Майдан Незалежности". Конфликт спровоцировали молодой мужчина и женщина. Они, находясь в неадекватном состоянии, изо всех сил кричали обидные слова к окружающим.

Муж обижал всех окружающих "под асами", вспомнил мэра города и полицию. К сожалению, полицейских на станции в этот момент не было.

Замечание "крикунам" сделали пассажиры, но это еще больше задело пару. На видео мужчине предлагают говорить тише и перейти на украинский. Мужчина стал бросаться на оппонентов с кулаками.

Дальше конфликт перерос в драку. Противники забежали в вагон прибывающего поезда, отправлявшегося в "Почтовую площадь". На видео видно, как "крикун" пытается ударить противника, а попадает кулаком в свою спутницу. Она от удара падает на пол вагона. Мужчину пытаются вытолкать из поезда, за него цепляется его спутница и их выталкивают из отъезжающего со станции метро вагона.

В полиции Киевского метрополитена сайту ТСН.ua сообщили, что событие произошло вчера вечером, 1 октября, но сообщений о нем не поступало. Позже нам сообщили:

"Событие, которое произошло вчера на станции метро "Майдан Незалежности" зафиксировано, проводятся мероприятия по установлению лица, причастного к конфликту", — рассказали сайту правоохранители.

Напомним, что в Киеве днем 2 октября двое подростков совершили самоубийство, прыгнув из окна 24 этажа.