Драка со слезоточивым газом: на одной из станций киевского метро произошел инцидент

Драка со слезоточивым газом: на одной из станций киевского метро произошел инцидент

Полиция Киева устанавливает причины инцидента на "Театральной".

В киевском метрополитене на станции "Театральная" днем 21 июля произошло драка. В результате конфликта один из злоумышленников применил слезоточивый газ.

Об этом сообщила заместитель начальника метро Киева Наталья Макогон в комментарии РБК-Украина.

По ее словам, несмотря на инцидент метро не останавливалось и подземка работает в обычном режиме.

"Один из участников во время драки применил слезоточивый газ. Метро работает в штатном режиме. Чтобы проветрить помещение, была усилена вентиляция", — заявила она.

В свою очередь в полиции говорят, что сейчас устанавливают все детали инцидента. Причины и обстоятельства правоохранители пока не сообщают.

Напомним, ранее в Харькове в вагоне метро произошел конфликт между двумя мужчинами. После словесной перепалки в ход пошли кулаки.

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