Дождь со снегом и туман: прогноз погоды в Киеве на вторник, 7 декабря

Дождь со снегом и туман: прогноз погоды в Киеве на вторник, 7 декабря

Ночью похолодает до -4 градусов.

Во вторник, 7 декабря, днем в Киеве будет облачно. Ночью ожидается дождь.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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После полудня в столице будет идти дождь со снегом, ближе к вечеру — снег. Температура воздуха +1 +3 градуса днем, ночью -2 -4 градуса. Ветер северный, 5-10 м/с.

Напомним, что, согласно прогнозу синоптиков, декабрь в Киеве будет почти бесснежным. Небольшой снег будет идти всего шесть дней — 21, 24, 25, 29, 30 и 31 декабря.

Укргидрометцентр

Погода в Украине в декабре 2021 года будет близка к климатической норме. Средняя месячная температура будет колебаться от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла, что близко к норме. В пределах нормы будет в декабре и количество осадков: 33-78 мм, в горных районах местами 81-105 мм. В северо-восточной части осадков ожидается немного меньше нормы.

Погода в Украине: в большинстве областей синоптики объявили штормовое предупреждение

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