Дождь с мокрым снегом: прогноз погоды в Киеве на выходные, 11-12 декабря

В столице будет без мороза, но со снегом.
На выходных, 11-12 декабря, в Киеве будет облачная погода. Синоптики прогнозируют мелкий дождь с мокрым снегом.
Об этом сообщает Sinoptik.
В субботу, 11 декабря, небо будет затянуто облаками до самого вечера. Мелкий дождь во второй половине дня усилится, но скоро прекратится. Температура воздуха +6 +7 градусов. Ветер юго-восточный, 4-10 м/с.
В воскресенье, 12 декабря, облачная погода в Киеве продержится весь день. Вечером, вероятно, пройдет мелкий дождь с мокрым снегом. Температура воздуха +3 +6 градусов. Ветер юго-восточный, 3-10 м/с.
Напомним, что согласно прогнозу синоптиков, декабрь в Киеве будет почти бесснежным. Небольшой снег будет идти всего шесть дней — 21, 24, 25, 29, 30 и 31 декабря.
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