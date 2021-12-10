Дождь с мокрым снегом: прогноз погоды в Киеве на выходные, 11-12 декабря

Дождь с мокрым снегом: прогноз погоды в Киеве на выходные, 11-12 декабря

В столице будет без мороза, но со снегом.

На выходных, 11-12 декабря, в Киеве будет облачная погода. Синоптики прогнозируют мелкий дождь с мокрым снегом.

Об этом сообщает Sinoptik.

В субботу, 11 декабря, небо будет затянуто облаками до самого вечера. Мелкий дождь во второй половине дня усилится, но скоро прекратится. Температура воздуха +6 +7 градусов. Ветер юго-восточный, 4-10 м/с.

В воскресенье, 12 декабря, облачная погода в Киеве продержится весь день. Вечером, вероятно, пройдет мелкий дождь с мокрым снегом. Температура воздуха +3 +6 градусов. Ветер юго-восточный, 3-10 м/с.

Напомним, что согласно прогнозу синоптиков, декабрь в Киеве будет почти бесснежным. Небольшой снег будет идти всего шесть дней — 21, 24, 25, 29, 30 и 31 декабря.

Чем себя развлечь на выходных и какой будет погода

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