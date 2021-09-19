Дождь, иностранные дипломаты и провокаторы: как прошел "КиевПрайд 2021"

На мероприятии побывали до 7 тыс. участников, несмотря на дождливую погоду.

В Киеве в воскресенье, 19 сентября, состоялся Марш равенства "КиевПрайд 2021" в поддержку прав ЛГБТ сообщества.

О том, как прошедшее мероприятие, и требования его участников — в материале ТСН.ua.

Детали марша и количество участников

Мероприятие началось на улице Владимирской, в парке Шевченко. Участники пошли маршем по бульвару Тараса Шевченко, улицам Терещенковская и Льва Толстого до площади Льва Толстого. Там марш и завершился.

Организаторы Марша заявили о 7 тыс. участников.

Между тем в полиции отметили, что в мероприятии приняли участие около 2,5 тыс. человек, сообщает УНИАН.

Противники Марша и провокации

По словам полиции, мероприятия в центре города прошли без нарушений правопорядка. Безопасность граждан гарантировали полиция диалога, кинологи и взрывотехники, ГСЧСовцы, нацгвардейцы.

Однако не обошлось и без непредвиденных инцидентов. Неизвестная женщина легла перед колонной активистов и заявила, что против того, что участники акции "развращают детей". Впоследствии провокаторшу оттащили правоохранители.

Противники KyivPride также собирались возле парка Тараса Шевченко в столице. За час до проведения мероприятия, в 10:00, собралась более сотни активистов. Это, в частности, представители организаций "Правый сектор", "Традиция и порядок", "Христианский фронт". Они держали в руках плакаты с надписями: "Пропаганда гомосексуализма является угрозой национальной безопасности" и т.п.

Требования Марша равенства

Марш состоялся под лозунгами "Бок о бок — вместе за равноправие". Среди других лозунгов мероприятия — "Традиция Украины — в свободе и семье", "Будь собой — мы с тобой", "Свобода — это наша красота". УНИАН Участники выдвинули восемь требований к власти: Принять законопроект № 5488, направлен на борьбу с гомофобией, трансфобией и другими формами нетерпимости; Реформировать правоохранительную систему для полноценного расследования и предупреждения преступлений, которые мотивированы нетерпимостью; Исключить публичные призывы к дискриминации и насилия против ЛГБТ и других социальных групп; Активизировать усилия по официальному признанию в Украине гражданских партнерств между людьми одного пола; Рассмотреть вопрос о создании центрального органа исполнительной власти, который будет заниматься вопросами семейной, демографической и миграционной политики; Признать факторы сексуальной ориентации и гендерной идентичности (Соги) возможными основаниями для домашнего насилия; Бороться с буллингом в школе на основании факторов Соги. Повысить внимание к психическому, сексуального и репродуктивного здоровья ЛГБТ + в системе здравоохранения. Иностранные дипломаты на KyivPride В Марше равенства приняли участие западные дипломаты. В частности, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, посол Швеции Тобиас Тиберг и Нидерландов Йеннес где Мол. Great & inspiring @KyivPride #EqualityMarch today !! Good 2 see many colleagues & ❤️friends in support of ️ #LGBTI groups in #Ukraine. Very powerful to see members of the Ukrainian armed forces join the #Pride March as well! #StrongerTogether ️ @MFA_Ukraine @DutchMFA pic.twitter.com/CmSMirRQ2a — Jennes de Mol (@ jennesdemol1) September 19, 2021 "Поздравляем Киев с успешным проведением Марша равенства сегодня. Посол Мелинда Симмонс и команда Посольства Великобритании в Украине с гордостью присоединились к KyivPride в поддержку равенства, свободы и прав человека для всех людей, независимо от сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Любовь побеждает", — говорится в сообщении британского посольства. Посол Швеции Тобиас Тиберг отметил, что полиция сделали все возможное, чтобы защитить свободу слова. Дипломат эмоционально отреагировал на мероприятие, и отметил, что "Украина — это Европа". ✅ A Celebration of Love ✅ Police doing a perfect job protecting Freedom of Expression. ✅ And a Hell of a Party. @KyivPride just keeps getting bigger & better! This is Ukraine. This is Europe. #loveislove #PrideMonth pic.twitter.com/kMwPcoh1Zy — Tobias Thyberg (@TobiasThyberg) September 19, 2021 Также Тиберг встретился с украинским военным Виктором Пилипенко. Пилипенко - первый среди украинских военных сделал каминг-аут и публично рассказал о своей гомосексуальности. Dzvenyslava & Viktor: fighters for their country, their values & their right to be who they are. This is courage. This is Ukraine. Happy Pride Y'all! @KyivPride # Pride2021 ️❤️ pic.twitter.com/jipH8PaB7Q — Tobias Thyberg (@TobiasThyberg) September 18, 2021 Сотрудники посольства США и их семьи также приняли участие в мероприятии. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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