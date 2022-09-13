Дождь и густой туман: какой будет погода в Киеве во вторник, 13 сентября

В столице в течение дня будет сильный туман.

С утра и до самого вечера 13 сентября небо в Киеве будет покрыто облаками. Утренний дождь к середине дня должен ослабнуть и ближе к вечеру закончиться.

Об этом сообщает Sinoptik.

Температура воздуха в столице +11 +13 градусов, ветер — 1,8 м/с.

Кроме того, в КГГА киевлян предупреждают о сильном тумане в течение дня. Видимость на дорогах, по данным метеорологов, 200-500 м.

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Специалисты советуют водителям придерживаться простых правил:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Напомним, нынешнее метеорологическое лето, которое началось 25 мая, закончилось 1 сентября и в общей сложности длилось 100 дней. Метеорологическая осень в Киеве началась на две недели раньше климатической нормы.

Как действовать в случае радиационной, химической и взрывной опасности

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