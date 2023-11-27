Дорожники подготовились к непогоде: более 250 единиц спецтехники работают на улицах Киева

254 единицы спецтехники "Киевавтодора" сейчас работают на улицах Киева.

Спецавто, в первую очередь, производят обработку покрытия на мостах и путепроводах, на подъемах и спусках столицы, магистральных улицах, по которым движется общественный транспорт.

Об этом сообщает глава Киева Виталий Кличко в социальных сетях.

На очистку и обработку тротуаров, подходов к наземным и подземным пешеходным переходам, остановок общественного транспорта, балансовых пешеходных зон, где использование специальной техники невозможно, привлечено 38 бригад по ручной уборке в составе 250 рабочих.

"Дорожники готовились к вызовам непогоды. Поэтому будут работать в усиленном режиме всю ночь, чтобы обеспечить движение транспорта и пешеходов к утру понедельника", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинцев предупреждают о высоком уровне опасности из-за сложных погодных условий.

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