Дорога на Киев открыта: возобновлено движение грузовиков на Житомирской трассе (фото)

На автотрассе международного значения М-06 появилась возможность проезда грузового транспорта в направлении украинской столицы.

В субботу, 28 мая, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил об открытии проезда на левой полосе дороги международного значения М-06 "Киев — Чоп" возле села Стоянки Киевской области. Таким образом было возобновлено движение по трассе для грузового автотранспорта.

Об этом он написал на своей Facebook странице, опубликовав соответствующие фото.

Министр напомнил, что мост через реку Ирпень был взорван в первые дни российского полномасштабного вторжения в Украину — благодаря этому оккупанты не смогли продвинуться дальше и окружить столицу.

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“Сразу после освобождения столичного региона началось строительство временных переправ и объездов... Менее двух месяцев понадобилось дорожникам, чтобы на остатках старых конструкций возвести временное пролетное сооружение, устроить монолитную плиту пролетного строения и положить слой асфальтобетона. На дороге обновлена разметка и установлены соответствующие дорожные знаки”, — сообщил Кубраков.

Чиновник уточнил, что временный мост близ Стоянки был возведен еще в середине апреля, но двигаться им мог только легковой транспорт – грузовики были вынуждены двигаться в объезд, тратя лишнее время и топливо.

“С открытием моста на трассе М-06 будет возобновлено движение практически по всем основным стратегическим направлениям Украины. Следующим этапом станет восстановление правого проезда разрушенного моста – завершить работы планируем осенью”, — пообещал Александр Кубраков.

Напомним, на восстановление разрушенных во время войны дорог и сооружений в Украине, по оценкам "Укравтодора", необходимо по меньшей мере 900 млрд. гривен, а также три-четыре года при наличии финансирования.

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