Дональд Туск прибыл с визитом в Киев — встретится с Зеленским и Шмыгалем

Премьер-министр Польши намерен обсудить с руководством Украины вопросы, возникшие между странами.

Утром понедельника, 22 января, в Киев впервые после назначения на должность прибыл премьер-министр Польши Дональд Туск.

Об этом сообщает канцелярия премьер-министра и публикует фото из столичной железной дороги.

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Отмечается, что Туск планирует встретиться с Владимиром Зеленским и украинским премьером Денисом Шмыгалем.

По данным СМИ, в ходе визита политик планирует обсудить проблему эмбарго Польши на импорт украинской сельхозпродукции и блокировку границы польскими перевозчиками.

Напомним, 12 декабря 2023 года Сейм Польши проголосовал за поддержку нового правительства премьер-министра Дональда Туска.

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