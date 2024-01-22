Дональд Туск прибыл с визитом в Киев — встретится с Зеленским и Шмыгалем

Премьер-министр Польши намерен обсудить с руководством Украины вопросы, возникшие между странами.
Утром понедельника, 22 января, в Киев впервые после назначения на должность прибыл премьер-министр Польши Дональд Туск.
Об этом сообщает канцелярия премьер-министра и публикует фото из столичной железной дороги.
Отмечается, что Туск планирует встретиться с Владимиром Зеленским и украинским премьером Денисом Шмыгалем.
По данным СМИ, в ходе визита политик планирует обсудить проблему эмбарго Польши на импорт украинской сельхозпродукции и блокировку границы польскими перевозчиками.
Напомним, 12 декабря 2023 года Сейм Польши проголосовал за поддержку нового правительства премьер-министра Дональда Туска.
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