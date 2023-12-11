"Дома нет": в Сети показали огромную воронку в пригороде Киева после вражеской атаки (видео)

В результате обстрела россиянами пострадали четыре человека.

В ночь на 11 декабря Россия атаковала Киевскую область баллистическими ракетами. В частности, обломки упали в Бортничах, на месте падения образовалась огромная воронка.

Видео с места происшествия публикуют телеграмм-каналы.

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Скорее всего, такая воронка образовалась после того, как упала та часть ракеты, которая несла сдетонировавший боевой заряд. Вокруг места, где упали обломки – все разбито. Стоящий рядом дом почти уничтожен.

Владелец дома рассказал, что из всего помещения осталась только печка.

По данным местных властей, в результате обстрела россиянами пострадали четыре человека.

В Сети опубликовали видео с места падения обломков вражеских ракет в пригороде Киева, в Бортничах.

Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно о последствиях вражеских обстрелов по Украине.

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