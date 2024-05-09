Дом уже пылал, а жители спали: подробности удивительного спасения семи человек на Киевщине (видео)

В Киевской области полицейские спасли семерых людей из охваченного огнем дома. Здание уже пылало, а люди все еще спали.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

"На днях, патрулируя город Бровары в ночное время, старший лейтенант полиции Андрей Рябоконь и сержант полиции Владислав Бондарь заметили поднимавшийся над одним из домов дым", — говорится в сообщении.

Правоохранители вызвали спасателей, медиков и немедленно бросились на помощь.

Инспекторам полиции удалось разбудить владельца дома и его жену, даже не подозревавших, что часть помещения уже горела. Мужчина рассказал, что в другой части дома находятся еще люди.

Полицейские не медля разбили окно, попали в дом и спасли еще две семьи.

По предварительным данным, возгорание возникло в результате неисправности электропроводки.

Благодаря слаженным действиям правоохранителей, все люди живы.

На днях, патрулируя город Бровары в ночное время, старший лейтенант полиции Андрей Рябоконь и сержант полиции Владислав Бондарь заметили дым, поднимавшийся над одним из домов. Правоохранители вызвали спасателей, медиков и немедленно устремились на помощь. Инспекторам полиции удалось разбудить владельца дома и его жену, даже не подозревавших, что часть дома уже горела. Муж рассказал, что в другой части дома находятся еще люди. Полицейские не медля разбили окно, попали в дом и спасли еще две семьи. По предварительным данным возгорание возникло в результате неисправности электропроводки. Благодаря слаженным действиям правоохранителей, пожар не унес никакой жизни. Спасенные люди искренне благодарны стражам порядка за то, что они были рядом и вовремя оказали помощь. Полицейский Андрей Рябоконь не в первый раз спасает людей. Напомним, в 2023 году он был одним из первых прибывших на место авиакатастрофы в Броварах. Тогда при пожаре инспектор вместе с напарником спасали людей, в том числе детей. #полиция #полицияКиевщины Опубликовано Полиция Киевской области Четверг, 9 мая 2024 г.

Полицейский Андрей Рябоконь не в первый раз спасает людей. Напомним, в 2023 году он был одним из первых, кто прибылх на место авиакатастрофы в Броварах. Тогда при пожаре инспектор вместе с напарником спасали людей, в том числе детей.

Напомним, в центре Киева возник пожар в популярном заведении сети This is Пивбар.

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