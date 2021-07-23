"Должны оставаться с мамой еще 2-3 года": пятерых медвежат спасли из контактного зоопарка под Киевом (фото)

Условия содержания медвежат были просто жуткими, об их благосостоянии и здоровье никто не заботился.
Из контактного зоопарка под Киевом спасли пятерых медвежат. Условия их содержания были просто жуткими. О благосостоянии и здоровье медвежат никто не заботился.
Об этом сообщает UAnimals.
Малышей передали в реабилитационный центр "Біла скеля", но для строительства просторного вольера им нужна помощь.
Из-за человеческой жестокости и жадности малыши бурого медведя, которые должны оставаться с матерью еще 2-3 года, попали на Ясногородскую страусиную ферму в двухмесячном возрасте. Владельцы контактного зоопарка беспощадно использовали их для собственной наживы, предлагая посетителям за деньги фотографировать их, гладить, носить на руках. Медвежата воспринимались лишь как расходный материал.
В будущем медвежат могла ждать страшная судьба на притравочной станции, но совместными усилиями активистов UAnimals и неравнодушных людей всех пятерых детенышей удалось изъять.
Сейчас они находятся в реабилитационном центре для медведей "Біла скеля", где специалисты обеспечивают им соответствующие условия, уход, питание и попечительство. Впоследствии трех медвежат передадут в другой центр, тогда как для двух малышей, которые останутся, необходимо построить вольер.
Чтобы медвежата могли жить в неволе в условиях, которые соответствуют их видовым, биологическим и личным потребностям, UAnimals и благотворительный фонд "Клуб добродіїв" запускают совместный проект и открывают большой сбор для строительства нового вольера.
Напомним, львята, которых забрали из контактного зоопарка в Киевской области, не могут бегать и нуждаются в лечении.