"Должны оставаться с мамой еще 2-3 года": пятерых медвежат спасли из контактного зоопарка под Киевом (фото)

"Должны оставаться с мамой еще 2-3 года": пятерых медвежат спасли из контактного зоопарка под Киевом (фото)

Условия содержания медвежат были просто жуткими, об их благосостоянии и здоровье никто не заботился.

Из контактного зоопарка под Киевом спасли пятерых медвежат. Условия их содержания были просто жуткими. О благосостоянии и здоровье медвежат никто не заботился.

Об этом сообщает UAnimals.

Малышей передали в реабилитационный центр "Біла скеля", но для строительства просторного вольера им нужна помощь.

Из-за человеческой жестокости и жадности малыши бурого медведя, которые должны оставаться с матерью еще 2-3 года, попали на Ясногородскую страусиную ферму в двухмесячном возрасте. Владельцы контактного зоопарка беспощадно использовали их для собственной наживы, предлагая посетителям за деньги фотографировать их, гладить, носить на руках. Медвежата воспринимались лишь как расходный материал.

В будущем медвежат могла ждать страшная судьба на притравочной станции, но совместными усилиями активистов UAnimals и неравнодушных людей всех пятерых детенышей удалось изъять.

Сейчас они находятся в реабилитационном центре для медведей "Біла скеля", где специалисты обеспечивают им соответствующие условия, уход, питание и попечительство. Впоследствии трех медвежат передадут в другой центр, тогда как для двух малышей, которые останутся, необходимо построить вольер.

Чтобы медвежата могли жить в неволе в условиях, которые соответствуют их видовым, биологическим и личным потребностям, UAnimals и благотворительный фонд "Клуб добродіїв" запускают совместный проект и открывают большой сбор для строительства нового вольера.

Напомним, львята, которых забрали из контактного зоопарка в Киевской области, не могут бегать и нуждаются в лечении.

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