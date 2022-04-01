"Должны быть готовы": в Минобороны заявили, что ВСУ не ослабят оборону Киева и других городов

"Должны быть готовы": в Минобороны заявили, что ВСУ не ослабят оборону Киева и других городов

При этом у РФ недостаточно сил для штурма столицы.

Спикер Минобороны Украины Александр Мотузянык заявил, что частичное отведение российских войск в Киевской и Черниговской областях не дает оснований уменьшать оборону столицы и других городов.

Об этом Мотузянык сказал на брифинге 1 апреля, сообщает "Укринформ".

"По состоянию на сегодняшний день мы наблюдаем, что российские подразделения частично отводятся с территории Киевской, Черниговской областей", — подтвердил он.

"Вместе с тем, какая именно у врага цель – мы в дальнейшей перспективе прогнозировать не можем. И это не дает нам основания уменьшать уровень обороны наших городов, в том числе и столицы. Мы должны быть готовы к любой ситуации", – отметил спикер Минобороны.

Однако он сообщил, что пока у России недостаточно сил и средств для штурма Киева: "Как будет дальше — время покажет".

Напомним, 1 апреля глава Киевской области Александр Павлюк сообщил, что российские оккупанты продолжают частично отходить с севера области в направлении госграницы с Беларусью.

Добавим, что ВСУ вернули под свой контроль 28 населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях.

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