"Должны быть готовы": в КМВА рассказали о вероятности нового нападения на Киев

"Должны быть готовы": в КМВА рассказали о вероятности нового нападения на Киев

Киев и дальше остается приоритетом для российских оккупантов.

А потому захватчики после боев в Донецкой и Луганской областях могут снова напасть на столицу Украины.

Об этом рассказал начальник штаба КМВА Сергей Корнийчук.

Он отметил, что Киев и дальше остается приоритетной целью для российских захватчиков, а потому вполне вероятно, что они могут начать повторное наступление на столицу.

"Война сегодня касается каждого, делать вид, что ее нет и она где-то далеко – не правильно. Тем более, борьба с противником еще несколько месяцев назад была совсем рядом. Как следствие, у нас есть Ирпень, Буча, Гостомель, Макаров, Бородянка.. Эти города до сих пор оправляются от варварств причиненных российскими войсками", — сказал Корнийчук.

Начальник штаба КМВА рассказал, что военные следят за действиями захватчиков и готовят столицу к повторному наступлению.

Напомним, в Киеве приступили к реконструкции жилых домов, пострадавших в результате российских обстрелов.

Читайте также: