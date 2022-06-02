"Должны быть готовы": в КМВА рассказали о вероятности нового нападения на Киев

Киев и дальше остается приоритетом для российских оккупантов.
А потому захватчики после боев в Донецкой и Луганской областях могут снова напасть на столицу Украины.
Об этом рассказал начальник штаба КМВА Сергей Корнийчук.
Он отметил, что Киев и дальше остается приоритетной целью для российских захватчиков, а потому вполне вероятно, что они могут начать повторное наступление на столицу.
"Война сегодня касается каждого, делать вид, что ее нет и она где-то далеко – не правильно. Тем более, борьба с противником еще несколько месяцев назад была совсем рядом. Как следствие, у нас есть Ирпень, Буча, Гостомель, Макаров, Бородянка.. Эти города до сих пор оправляются от варварств причиненных российскими войсками", — сказал Корнийчук.
Начальник штаба КМВА рассказал, что военные следят за действиями захватчиков и готовят столицу к повторному наступлению.
Напомним, в Киеве приступили к реконструкции жилых домов, пострадавших в результате российских обстрелов.
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