Должны были получить 25 млн кредита: в Киеве задержали псевдоагробизнесменов (фото)

В Киеве задержали псевдоагробизнесменов, которые по поддельным документам пытались получить 25 млн грн кредита в банке

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"При процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении трем лицам по факту завладения чужим имуществом путем обмана, совершенном в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190 УК Украины) ", – говорится в сообщении прокуратуры.

По данным следствия, подозреваемые по предварительному сговору между собой с целью получения кредитов выдавали себя за успешных агробизнесменов. Для этого они подыскали общество, одним из видов хозяйственной деятельности которого являлось выращивание зерновых культур.

Далее подозреваемые обратились в банк, предоставив поддельные документы финансовой отчетности общества, договоры аренды помещений, другие документы, выдаваемые за надежных заемщиков. На заседании кредитного комитета "агробизнесмены" представили общество как успешный агропромышленный бизнес и получили кредит на 4 млн грн. Они не собирались его возвращать и распорядились им по собственному усмотрению.

Позже подозреваемые снова обратились в банк за кредитом и получили согласование уже на 25 млн. грн. Впрочем, псевдобизнесменам обмануть банк не дали правоохранители, задержав их с поличным.

В настоящее время им избраны меры пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой внесения залога.

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