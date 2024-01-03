Должен был ехать в новую семью: на Киевщине в приюте умер котик – не выдержал ракетной атаки (фото)

В Киевской области 2 января в приюте для животных умер кот по имени Жовтень — животное не пережило ракетный обстрел РФ, у него не выдержало сердце.

Об этом сообщили в организации "ЗооПатруль".

"К большому сожалению, в нашем приюте не все пережили сегодняшнюю атаку от врага. У Жовтня не выдержало сердце. Сегодня ночью было очень громко от обстрелов и работы ПВО. Пропал свет в приюте. Собаки дрожали, а Жовтень просто застыл на месте.", - говорится в сообщении.

Как рассказали волонтеры, Жовтень спасли в октябре 2022 года – его нашли на обочине трассы с перебитыми задними лапками. После лечения кот полностью поправился.

Кот Жовтень, скончавшийся в приюте после ракетной атаки по Киевщине / Фото: ЗооПатруль

Кот Жовтень, скончавшийся в приюте после ракетной атаки по Киевщине / Фото: ЗооПатруль

Там также добавили, что в январе 2024 года кот должен был ехать в Париж – в новую семью. Однако не смог пережить обстрелы оккупантов.

"Жовтень — это наша локальная легенда. Он "держал" котодом, был суровым снаружи, но добрым в душе. Нам очень не будет хватать этого великого "плохо парня", — написали волонтеры.

Напомним, в Чернобыльском заповеднике в фотоловушку попало животное, которое любит есть ночью (фото).

Читайте также: