Долг, которого не существует: в Киеве двое рэкетиров требовали $30 тысяч у IТ-специалиста

Злоумышленники применяли к потерпевшему психологическое насилие, угрожали убийством.
В Киеве на вымогательстве 30 тысяч долларов США у IТ-специалиста задержаны два человека.
При процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры города Киева разоблачено и сообщено о подозрении участникам преступной группы по факту вымогательства денежных средств, сопряженного с угрозами причинения телесных повреждений потерпевшему и его близким.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
"Согласно материалам следствия, группа лиц, действуя по предварительному сговору, требовали от столичного ИТ-специалиста 30 тысяч долларов США под предлогом долга, которого не существует. Во время переговоров с потерпевшим злоумышленники применяли к нему психологическое насилие, угрожали убийством и причинением телесных повреждений ему и членам его семьи", — говорится в сообщении.
Воспринимая угрозы рэкетиров как реальные, мужчина согласился на передачу вымогателям денег тремя частями по 10 тысяч долларов США.
В ходе спецоперации двое вымогателей задержаны после передачи им первой части денежных средств на сумму 10 тысяч долларов США.
В настоящее время задержанные уведомлены о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины, и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются мероприятия по установлению других участников преступления.
Напомним, в Киеве разоблачили преступников, требовавших у предпринимателя 1 млн долларов вымышленного долга. Банда нанесла телесные повреждения мужчине и угрожала насилием членам его семьи.
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