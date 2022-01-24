Долг, которого не существует: в Киеве двое рэкетиров требовали $30 тысяч у IТ-специалиста

Долг, которого не существует: в Киеве двое рэкетиров требовали $30 тысяч у IТ-специалиста

Злоумышленники применяли к потерпевшему психологическое насилие, угрожали убийством.

В Киеве на вымогательстве 30 тысяч долларов США у IТ-специалиста задержаны два человека.

При процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры города Киева разоблачено и сообщено о подозрении участникам преступной группы по факту вымогательства денежных средств, сопряженного с угрозами причинения телесных повреждений потерпевшему и его близким.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Согласно материалам следствия, группа лиц, действуя по предварительному сговору, требовали от столичного ИТ-специалиста 30 тысяч долларов США под предлогом долга, которого не существует. Во время переговоров с потерпевшим злоумышленники применяли к нему психологическое насилие, угрожали убийством и причинением телесных повреждений ему и членам его семьи", — говорится в сообщении.

Воспринимая угрозы рэкетиров как реальные, мужчина согласился на передачу вымогателям денег тремя частями по 10 тысяч долларов США.

В ходе спецоперации двое вымогателей задержаны после передачи им первой части денежных средств на сумму 10 тысяч долларов США.

В настоящее время задержанные уведомлены о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины, и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются мероприятия по установлению других участников преступления.

Напомним, в Киеве разоблачили преступников, требовавших у предпринимателя 1 млн долларов вымышленного долга. Банда нанесла телесные повреждения мужчине и угрожала насилием членам его семьи.

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