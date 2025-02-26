"Дочке ранило голову": житель Киевщины рассказал о пережитой атаке (видео)

Дочь хозяина дома во время удара отбросило так, что она получила ранение головы.

Житель Бучанского района Киевской области рассказал о пережитой атаке беспилотниками в ночь на 26 февраля. Его дом подвергся значительным повреждениям.

Об этом мужчина рассказал в видео, распространенном телеграм-каналом "КС: новини Київ".

По словам хозяина дома, во время атаки вся его семья была дома. Дом подвергся существенным повреждениям. Дочь мужчины во время удара отбросило так, что она получила ранение головы.

"В доме находилась вся семья: жена, бабушка и сын с дочерью. Услышали, что "Шахед" летит, довольно громко было и взрыв сразу", — рассказал мужчина.

"Дочка находилась на кухне – первое окно. И ей голову ранило. Это ее волосы (показал мужчина на обломки в доме – ред.). Ночью зашили ей голову, отпустили. Она сейчас находится у друзей", – добавил хозяин дома.

Он также поделился, что в этом самом доме семья пережила российскую оккупацию.

"Шахед" повредил его дом: житель Киевщины рассказал о ночной атаке

Напомним, из-за ночной атаки на Киевщину в Бучанском районе погиб человек, еще двое людей получили ранения.