"Добрый знак": над Киевом в феврале появилась двойная радуга (фото, видео)

Появление радуги в феврале – это редкое явление.
В пятницу, 18 февраля, над Киевом и Киевской областью появилась радуга. Пользователи соцсетей отмечают, что это – хороший знак.
Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.
Радугу 18 февраля заметили жители почти всех районов Киева и городов, которые находятся возле столицы, в частности — в Ирпене.
Пользователи социальных сетей отмечают, что появление радуги в феврале – это редкое явление, которое может свидетельствовать о том, что в Украине все будет хорошо.
"Двойная радуга! На все небо! Радуюсь каждый раз, когда удается поймать такой момент. Хотя мониторим новости, и они до сих пор тревожны — хочется верить, что это хороший знак с неба для всей Украины", — написала ведущая ТСН Алла Мазур.
"Армия единорогов прибыла на защитные позиции", — написала в Facebook Мила К. и опубликовала фото радуги из Мариинского парка.
"Радуга в феврале. Все будет хорошо", — написала Елена Д.
Священник ПЦУ Иван Сидор опубликовал фото, на котором над Михайловским златоверхим тоже видна радуга.
"В эти дни мы вспоминаем память Героев Небесной сотни. И вот зимняя радуга появилась прямо над Михайловским златоверхим собором. Летите", — написал священник.
Напомним, 4 января, в городе Тисменица Ивано-Франковской области заметили двойную радугу.
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