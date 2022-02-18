"Добрый знак": над Киевом в феврале появилась двойная радуга (фото, видео)

Появление радуги в феврале – это редкое явление.

В пятницу, 18 февраля, над Киевом и Киевской областью появилась радуга. Пользователи соцсетей отмечают, что это – хороший знак.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

ТСН.ua

Радугу 18 февраля заметили жители почти всех районов Киева и городов, которые находятся возле столицы, в частности — в Ирпене.

Фото: Ирпень онлайн — новости Ирпенского региона

Пользователи социальных сетей отмечают, что появление радуги в феврале – это редкое явление, которое может свидетельствовать о том, что в Украине все будет хорошо.

ТСН.ua

"Двойная радуга! На все небо! Радуюсь каждый раз, когда удается поймать такой момент. Хотя мониторим новости, и они до сих пор тревожны — хочется верить, что это хороший знак с неба для всей Украины", — написала ведущая ТСН Алла Мазур.

"Армия единорогов прибыла на защитные позиции", — написала в Facebook Мила К. и опубликовала фото радуги из Мариинского парка.

Фото: Mila Knyazka-Khanova, Facebook

"Радуга в феврале. Все будет хорошо", — написала Елена Д.

Фото: Елена Д., Facebook

Священник ПЦУ Иван Сидор опубликовал фото, на котором над Михайловским златоверхим тоже видна радуга.

"В эти дни мы вспоминаем память Героев Небесной сотни. И вот зимняя радуга появилась прямо над Михайловским златоверхим собором. Летите", — написал священник.

Фото: Иван Сидор, Facebook

Фото: Иван Сидор, Facebook

Напомним, 4 января, в городе Тисменица Ивано-Франковской области заметили двойную радугу.

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