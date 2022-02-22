"Добро пожаловать в ад!": под посольством России в Киеве установили кресты (фото)

"Добро пожаловать в ад!": под посольством России в Киеве установили кресты (фото)

К акции присоединились около 100 украинцев.

Под посольством России в Киеве прошла акция против российской агрессии. У входа активисты установили кресты.

Об этом 22 февраля сообщил депутат Киевского городского совета Александр Погребиский.

"Под посольством РФ… Мы вас ждем… Добро пожаловать в ад!" – написал он под фото.

К акции присоединилось около 100 украинцев. Они держали в руках плакаты с надписями "Россия — оккупант", "Путин — х*йло", "За Украину — все, за Путина — "не чокаясь", "Империя должна умереть".

Напомним, что посольство США в Киеве потролило Россию мемом. Так там отреагировали на исторический спич президента Владимира Путина. На картинке сравнили развитие Киева и Москвы.

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