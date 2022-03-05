«Добро победит». В «УДАРе Виталия Кличко» обнародовали трогательное видео

В УДАРе Виталия Кличко призвали украинцев поддерживать друг друга во время войны.

Трогательное видео обнародовали на странице партии.

«Путин уничтожает наши города, убивает наших людей, разделяет семьи и уносит наши дома. Но он не может отнять нашу свободу, наши души и сердца. В этих ужасных поддержках нужна каждому. Заботьтесь о тех, кто рядом. Близких или незнакомцев. Не имеет значения. Поделится тем, что есть. Скажите хорошее слово. Просто обнимите. Добро восторжествует. Украина победит, потому что мы вместе», – говорится в видео.

Лидер «Удара» Виталий Кличко вместе с братом Владимиром в конце ролика уверяют, что Украина победит именно благодаря единству граждан.