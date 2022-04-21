До войны развращал несовершеннолетних, а потом освящал технику оккупантов: в Андреевке под Киевом задержан коллаборант

Подозреваемый сообщал врагу об обеспеченных гражданах, дома которых захватчики затем грабили.
Житель села Андреевка Макаровской ОТГ, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за развращение несовершеннолетних, во время оккупации села военными Российской Федерации, сотрудничал с захватчиками.
Ему поставлено в известность о подозрении в коллаборационной деятельности.
Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.
"Подозреваемый в условиях военного положения предоставил оккупантам жилье и снабжал их продуктами питания. Также он сообщал врагу о месте жительства обеспеченных граждан, дома которых российские военные затем грабили", — говорится в сообщении.
Кроме того, как добавили в прокуратуре, мужчина представлялся монахом и совершал освящение вражеской техники и проводил обряды крещения военных РФ.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Отметим, что армия РФ уничтожила инфраструктуру Андреевки более чем на 60%. Это самое большое количество разрушений среди населенных пунктов Макаровской ОТГ.
Напомним, в Бородянке спасатели разобрали все завалы зданий, разрушенных в результате обстрелов и авиаударов российских оккупантов. Достали тело 41 погибшего.
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