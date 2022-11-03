"До триллионов долларов": Кличко оценил ущерб энергетической сети Киева от обстрелов РФ

Мэр столицы говорит, что не может назвать точную сумму.

В результате российских обстрелов энергетическая сеть и водоканал Киева, по словам городского головы Виталия Кличко, понесли ущерб на сумму от сотен миллиардов до триллионов долларов.

В эфире Радио НВ он рассказал, что назвать четкую сумму пока невозможно, ведь еще не было времени считать нанесенный ущерб.

Он убежден, что Киев обязательно выставит счета стране-агрессору России, и по ним она будет платить.

"Четко сказать невозможно, это от сотен миллиардов до триллионов долларов, если это считать. На сегодняшний день у нас не было времени считать тот ущерб, который был нанесен, я могу сказать, что он большой", — Кличко.

Напомним, в 10 областях Украины в четверг, 3 ноября, в результате российских обстрелов будут отключать свет. Ограничения электроснабжения могут быть аварийными и стабилизационными в зависимости от региона.

Удары по энергообъектам, отключение света в Украине и основные цели Кремля - ​​Харьков

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