"До сих пор не могу привыкнуть к протезу": как живут курсантки, на которых в Киеве наехал пьяный майор

Шевченковский районный суд Киева к 6 годам лишения свободы приговорил майора Владимира Холодного, который, будучи нетрезвым, наехал на трех юных курсанток. После этого две девушки потеряли ногу и они буквально заново учились ходить.

Об этом пишут "Факты".

Волонтер "Волонтерской Сотни Доброволя" Наталья Воронкова рассказала, что девушки стояли в очереди, чтобы получить военную форму. Тогда майор Холодный, будучи нетрезвым, решил либо пошутить, либо попугать девушек, и двинулся на них на своем авто. Часть курсанток успела отпрыгнуть и тогда мужчина еще раз на них уехал, однако не справился с управлением и наехал сразу на троих пострадавших, получивших тяжелые травмы ног.

Фото: Полиция Киева / Facebook

24-летняя Татьяна Николаева одна из потерпевших. Она до трагедии мечтала стать гинекологом. 23-летняя Галя Николин была врачом общей практики воздушных войск. Девушка на месте трагедии, будучи с ранеными ногами, давала инструкции другим девушкам, как нужно помогать пострадавшим. 23-летняя Саша Гуй переехала в Киев из Кировоградской области, она тоже была медикиней и работала в Охматдете. После наезда девушки долгое время провели в реанимации: медики хотели сохранить им ноги, однако Саше Гуй и Татьяне Николаеве пришлось ампутировать конечности.

Галина Николин рассказала, что, несмотря на то, что ноги ей спасли, она буквально заново училась ходить. Раньше девушка вела активный образ жизни, много передвигалась пешком и ходила в горы. Сейчас ему это слишком сложно.

Татьяна Николаева в 2022 году вышла замуж, однако признается, что до сих пор не может привыкнуть к своему протезу.

"Не могу присесть, не могу спокойно наклониться. Окна боюсь мыть — а вдруг упаду вниз. К дороге отношусь с очень большой опаской. Перехожу только там, где есть светофор", — говорит девушка.

У Саши Гуй были самые сложные травмы. Она почти год лечилась в Германии и потеряла одну ногу.

"Кто посмотрит не так, а у меня уже слезы на глаза обращаются. К этой аварии со мной такого не было", — вспоминает потерпевшая.

Напомним, Шевченковский райсуд столицы 3 апреля приговорил к шести годам тюрьмы майора Украинской военно-медицинской академии Владимира Холодного, который в августе 2020 года пьяным сбил трех студенток первого курса.

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