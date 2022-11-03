До конца суток дождь достигнет критерия "значительный": киевлян предупредили о желтом уровне опасности

В Киеве до конца суток 3 ноября дождь достигнет критерия "значительный".

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В то же время в КГГА отметили, что во время дождя на местах возможных подтоплений дорожной сети, как обычно, дежурит спецтехника.

В случае обнаружения подтоплений на проезжей части или тротуарах, киевлян призвали обращаться в диспетчерскую "Киевавтодора" по телефону: 044-284-74-19.

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Напомним, что завтра, 4 ноября, дождей в Украине должно стать меньше. Они будут идти ночью на Левобережье, а днем в восточных областях страны, на остальной территории будет без существенных осадков.

Ранее народный синоптик Стас Щедрин сообщил, что после 4-6 ноября в Украине резко похолодает, а также вернутся осадки в виде дождей и даже снега.

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