До конца года в Киеве планируют открыть новую станцию метро — Кличко

Если говорить о метро на Виноградарь, то с 1300 метров под землей уже более 900 метров проложено.

В Киеве до конца этого года может появиться новая станция Киевского метрополитена.

В частности, новая станция метро должна открыться на Виноградаре.

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Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью "Радио Свобода".

"Что касается метро (на Виноградарь, — ред.), то я постоянно проверяю. С 1300 метров под землей уже более 900 метров проложено. Осталось еще несколько вещей. Там есть немного нарушения по срокам. Но компания "Киевметрострой" гарантирует, что в конце года мы сможем открыть станцию", — заявил он.

При этом мэр Киева добавил, что по меньшей мере одна станция метро в этом году должна быть открыта.

"У нас все профинансировано, никаких проблем не должно быть", — отметил Кличко.

Напомним, ранее планировалось, что метро на Виноградарь откроют в конце 2021 года. Проект предусматривает строительство двух новых станций "Мостицкая" и "Проспект Правды".

Как выглядит строительство метро на Виноградарь

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