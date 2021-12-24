"До Берлина дешевле, чем до левого берега": киевлян разозлили цены на такси

"До Берлина дешевле, чем до левого берега": киевлян разозлили цены на такси

Такси с правого на левый берег стоит минимум 348 гривен.

Киевляне на этой неделе активно обсуждали цены на такси в Киеве. По словам горожан, долететь до Берлина стоит дешевле, чем доехать с правого берега столицы на левый.

Люди поделились соответствующими скриншотами с расценками в Сети. ТСН.ua проверил, действительно ли это так.

Самый дешевый билет на самолет Киев – Берлин, который мы нашли в интернете, стоит 469 гривен. Добраться до Берлина из аэропорта "Жуляны" в Киеве можно за 2 часа 15 минут.

wizzair.com

С правого берега на левый, от станции метро "Выставочный центр" до станции метро "Лесная", такси стоит минимум 348 гривен в приложении Uklon. Поехать службами такси Bolt и Uber будет еще дороже – 506 и 595 гривен не в час пик. Так что добраться до Берлина действительно дешевле.

"А в Милан вообще 370 грн", "Вообще ***нулись. Лучше сделать государственное такси по таким ценам", "Зато с комфортом))", — пишут пользователи в комментариях.

Напомним, что в Киеве водитель такси высадил из автомобиля пассажиров, неприятно высказывавшихся о государственном языке. Таким результатом оказался недоволен пассажир и полез в драку.

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