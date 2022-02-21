До 40 тысяч грн за упаковку: в Украине продавали контрафактные лекарства от COVID-19 и гепатита С (фото)

Лекарство может быть опасным для жизни и здоровья.
Злоумышленники наладили продажу запрещенных в Украине иностранных лекарств от COVID-19 и гепатита С. Препараты стоимостью от 1 до 40 тысяч гривен за упаковку сбывали в Сети.
Об этом 21 февраля сообщила пресс-служба Национальной полиции.
Незаконный бизнес приносил злоумышленникам около миллиона гривен ежемесячно. В группу входило восемь мужчин и две женщины в возрасте от 31 до 46 лет.
Они администрировали четыре сайта, на которых предлагали препараты иностранного производства. Их сбывали на территории всей страны, отправляя заказ по почте, а деньги получали на банковские карты.
Лекарственные средства не зарегистрированы в Украине. Они не прошли необходимую сертификацию, государственный контроль и проверку качества и могут быть опасны для здоровья и жизни человека.
Правоохранители провели 18 одновременных обысков на территории Киевской, Запорожской, Харьковской, Одесской и Львовской областей. У злоумышленников изъяли 16 упаковок и 17 флаконов препаратов.
Им грозит лишение свободы на срок до восьми лет.
Напомним, что в свободной продаже в аптеках нельзя приобрести лекарства от коронавируса "Молнупиравир": его будут применять в медучреждениях бесплатно.
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