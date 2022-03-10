До 20 тысяч человек были эвакуированы из Бучи, Ирпеня, Гостомеля, Ворзеля и других городов Киевской области

До 20 тысяч человек были эвакуированы из Бучи, Ирпеня, Гостомеля, Ворзеля и других городов Киевской области

Эвакуация продолжается и сейчас.

В течение 9-го марта удалось эвакуировать из Бучи, Ирпеня, Гостомеля, Ворзеля и других городов Киевской области около 20 тысяч человек.

Об этом в видеообращении 10 марта сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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"Из городов Буча, Ирпень, Гостомель, Ворзель и других Киевской области было эвакуировано за вчера около 20 тысяч человек. Эвакуация продолжается и сейчас", — сказала Верещук.

"Особенно спасибо тем, кто помогали в Ворзеле, потому что вчера был эвакуирован Дом малютки. Наши 52 деток получили тепло, получили безопасность уже вчера. А также роддом в Ворзеле: 55 рожениц, которые также были эвакуированы. Сегодня наши люди в безопасности, тепле и ждут победы нашей армии", — добавила вице-премьер.

Напомним, Верещук также сообщала, что за последние два дня из зон боевых действий в Украине гуманитарными коридорами удалось вывезти более 60 тыс. мирных жителей.

ТСН.ua

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