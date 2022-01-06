До 15 лет тюрьмы за глупость: в Киеве подросток подрезал бездомного

До 15 лет тюрьмы за глупость: в Киеве подросток подрезал бездомного

Медики диагностировали у 47-летнего мужчины колото-резаное ранение шеи, он находится под наблюдением врачей.

В Киеве подросток подрезал бездомного.

Событие произошло на Дарнице.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Парень во время внезапного конфликта ударил незнакомца ножом в шею. В результате потерпевшего медики госпитализировали в больницу, а нападавшего задержали правоохранители. Парню грозит до 15 лет тюрьмы.

В полицию Киева на спецлинию 102 поступило сообщение от врачей о том, что в лесопарковой зоне на улице Бориспольской они обнаружили мужчину с ножевым ранением шеи. По указанному адресу немедленно прибыли следственно-оперативная группа и экипаж патрульной полиции.

Как рассказал начальник следственного отдела Дарницкого управления полиции Антон Жидовцев, прибыв по указанному адресу, правоохранители обнаружили предполагаемого подозреваемого.

"Фигурант рассказал, что ударил бездомного ножом из-за внезапной неприязни. С правонарушителем были его товарищи, которые и вызвали скорую потерпевшему и позвонили в полицию. С места происшествия следственно-оперативная группа изъяла нож, а злоумышленника мы задержали в порядке статьи 208 Уголовного процесса. Им оказался киевлянин, 2004 года рождения, который ранее проблем с законом не имел", — говорится в сообщении.

Медики диагностировали у 47-летнего мужчины колото-резаное ранение шеи. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – покушение на умышленное убийство.

В настоящее время решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде заключения. За совершенное ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, под Киевом мужчина убил родную мать. Он нанес ей более 20 ударов руками, ногами и металлической гантелью.

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