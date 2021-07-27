Днем тренировал детей, а ночью изображал народного мстителя: что известно об основателе киевской банды Сэнсэе

Днем тренировал детей, а ночью изображал народного мстителя: что известно об основателе киевской банды Сэнсэе

Александра (Сэнсэя) Оверченко может ожидать пожизненное заключение.

Полиция Киевской области обнародовала подробности об основателе банды, которая нападали на судей, чиновников и правоохранителей, по прозвищу Сэнсэй.

Настоящее имя Сэнсэя — Александр Оверченко. Ему 42 года, он — житель Черниговской области. Оверченко — президент Федерации содействия развитию спорта и рукопашного боя в Украине. Днем мужчина тренировал детей, а ночью изображал народного мстителя.

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Об этом сообщает Полиция Киевской области со ссылкой на своего руководителя Андрея Небытова.

Сэнсэй в совершенстве владел мерами конспирации, знал методы оперативно-розыскной деятельности и даже открыл свой телеграмм-канал, где публиковал допросы потерпевших.

"Долгое время нам было трудно установить, как разбойники попадают на места совершения преступлений. После одного из очередных нападений мы проанализировали более 200 автомобилей, впрочем ни один из водителей отношения к преступлениям не имел. Как оказалось, злодеи тщательно готовились к каждому из преступлений, неделями выслеживали жертв, устанавливали скрытые системы видеонаблюдения, избегали частного транспорта, на разведку ездили на велосипедах, а на разбои ходили пешком. Информацию о жертвах нападений злоумышленники получали из интернет-изданий и СМИ, изучали декларации, использовали видео с квадрокоптеров", — рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

В начале 2021 года полиция установила и задержала четырех членов организованной преступной группы Сэнсэя. В домах фигурантов выявили целый арсенал автоматического оружия, пистолеты, патроны, гранаты, взрывчатку. Удалось установить и причастность к нападениям в Киевской области и Александра Оверченко.

В течение месяца полицейские круглосуточно держали под наблюдением четыре адреса и в конце концов им удалось задержать организатора одной из самых опасных разбойных банд на территории Украины. Сейчас Сэнсэй и его правая рука по прозвищу Химик арестованы.

Как отмечает "Киев Оперативный", в суде Александр Оверченко вел себя спокойно и взвешенно, хотя в перерыве мерил шагами клетку, грустно улыбался и даже пробовал донести свою "философию" разбойных нападений.

А вот его подельник Химик тяжело вздыхал, особенно когда в зале появилась его любимая.

Сейчас все фигуранты ОПГ находятся в следственном изоляторе, членам банды грозит до 15 лет лишения свободы. Самого же Сэнсэя может ожидать пожизненное заключение.

Напомним, правоохранители разоблачили уникальную по уровню подготовки, мастерству конспирации и характеру совершения преступлений организованную преступную группу, которая действовала с 2017 года. На счету разбойников кровавое нападение на юриста в столице, разбой в имении судьи апелляционного суда и нападение на мэра одного из городов.

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