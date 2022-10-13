"Для тех, кто мечтает жить в музее Пшонки": в Киеве продают "золотую" квартиру за 280 тыс. долларов

Украинцы высмеяли ремонт в квартире и предложили организовать там съемки фильма "Ночь в музее".

В центре Киева выставлена на продажу трехкомнатная квартира за 280 тысяч долларов, больше напоминающая музей. Помещение щедро украшено золотом, мрамором и лепниной.

Объявление, размещенное от столичного риэлтора, украинцы высмеяли в Сети.

"Исторический центр столицы, Ярославов Вал 30/18, 92 кв. м, 3/4 этаж. Предлагаем просторную квартиру с двумя спальнями и большой кухней-гостиной, ремонт, импортная мебель, использовались дорогие стройматериалы и сантехника, кондиционеры, паркет, отличное место расположение", — говорится в описании к фото квартиры.

В комментариях пользователи написали, что в такой квартире можно было бы организовать съемки фильма "Ночь в музее" или продать квартиру под храм.

"Пожалуйста, выложите потом фото тех, кто это купил. Хочется посмотреть на человека, который мечтал жить в музее Пшонки" ,

"Мамочка родная. Заявка на дворец, а выглядит шо пипец!!))) Это как лошадку продаю, а уздечку себя оставлю))) Где техника? Где двери от шкафов? А пакеты черны на диване",

Фото: Евгения Билык

Фото: Евгения Билык

Фото: Евгения Билык

"Ну ладно, ну может кому-то надо в музее жить — но представляешь, как эту х... убирать;)" ,

"Даже представлять боюсь. Но неплохая локация для съемок, можно снимать какую-то часть "Ночи в музее",

"Когда у жены прораба свой отдел по лепнине на обойном рынке))",

Фото: Евгения Билык

Фото: Евгения Билык

"И пару ящиков краденой "золотины",

"Риэлторы, обратитесь в церковь, думаю, под храм легко выкупят))) можно детей крестить и обряды там разные делать))",

"Квартира – супер. Только указание в описании, что до метро 10 мин не очень гармонично сочетается со стилем и богатством объекта. Стоит отметить наличие подземной стоянки для барского фаэтона",

Фото: Евгения Билык

Фото: Евгения Билык

"Ого, как цены упали... Раньше такая гробница миллионы стоила... Печально",

"Здесь чтобы это убрать немедленно и сделать нормальный ремонт еще ого-го сколько вложить",

"Вот ведь и у меня такое мнение вертелось, что надо было писать "квартира под ремонт",

Фото: Евгения Билык

Фото: Евгения Билык

"Холопское это дело метро, здесь только на лошадях",

"Такое впечатление, что это какой-то ОПЗЖ-шник делал себе красивое, но теперь приходится продавать, потому что в Украину нельзя:)", — написали украинцы под объявлением.

Фото: Евгения Билык

Напомним, что цены на аренду квартир в Киеве вернулись на довоенный уровень. Один из вариантов сэкономить – переехать в пригород Киева, например, в Бучу, Ирпень, Бровары или Борисполь. ТСН.ua узнал, сколько стоит арендовать жилье в пригороде столицы.

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