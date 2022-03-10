Для обороны Киева сформировано тактическое подразделение полицейских

Сводный батальон Национальной полиции будет противостоять возможным десантам противника.

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщил о создании сводного батальона Национальной полиции для укрепления обороны Киева.

Об этом стало известно из его интервью на "Радио НВ".

По словам Енина, полицейские будут выполнять задачи командования обороны Киева.

В первую очередь речь идет о борьбе с возможными десантами противника.

"Будут помогать перекрывать прорывоопасные направления, а также выполнять другие поручения Командующего сил обороны Киева", — уточнил замминистра.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ключевой целью россиян является захват Киева с последующим захватом власти. Но городской голова заверил, что пока планы оккупантов не имеют успеха, ВСУ достойно защищают Киев от захватчиков.

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