"Для них, очевидно, война закончилась": полиция Киева за неделю обнаружила около 200 пьяных водителей (фото)

"Для них, очевидно, война закончилась": полиция Киева за неделю обнаружила около 200 пьяных водителей (фото)

Число водителей с признаками опьянения, которых останавливают патрульные на дорогах Киева, растет. Так, за предыдущую неделю патрульные обнаружили около 200 водителей с признаками опьянения.

В столицу вернулось значительное количество жителей и увеличилось количество людей в состоянии опьянения за рулем. Для них, очевидно, война закончилась, отметили правоохранители.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.

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"Так, за предыдущую неделю патрульные обнаружили около 200 водителей с признаками опьянения. Лишь за вчера инспекторы оформили административные материалы на 27 человек. Результаты освидетельствований некоторых "героев" вы можете увидеть на фото", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что на всех этих людей инспекторы составили протоколы за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отстранили от вождения.

"Друзья, напоминаем: руль и алкоголь – вещи несовместимые!" – подчеркнули столичные правоохранители.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе открывают все большее количество маршрутов и сокращают промежуток времени между курсированием общественного транспорта. Однако в столице еще не спешат разбирать все блокпосты.

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