Для мобилизованных в Киеве предлагают дополнительные выплаты: Кличко назвал сумму

В Киеве мобилизованным в ВСУ могут назначить выплаты в размере 30 тыс. грн. каждому – такой вопрос планирует рассмотреть Киевсовет.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил 1 декабря.

"Киевсовет на ближайшем заседании рассмотрит вопрос материального поощрения для киевлян, которые будут мобилизованы в Вооруженные силы с декабря", – говорится в заявлении.

Кличко добавил, что городские власти нашли средства для выплат по 30 тыс. грн каждому новобранцу.

К слову, в Украине размер денежного довольствия мобилизованных зависит от нескольких факторов. Так военнослужащие могут дополнительно получать вознаграждение в размере 30, 50 и 100 тыс. грн ежемесячно. Мобилизированные имеют право и на сохранение места работы и заработка там.

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