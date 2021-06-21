Длинные окрашенные волосы: в Киеве мужчина избил парня из-за внешности

На кадрах с камеры видеоспостореження можно увидеть, как парень убегает от нападающего в подъезд. Но злоумышленник его догоняет и жестоко избивает.

В Киеве, на проспекте Петра Григоренко, неизвестный мужчина напал на молодого парня. Сначала хулиган начал приставать у подъезда, а потом в коридоре у лифта избил.

Об этом информирует "Киев оперативный".

Также читайте Побил железной палкой: в Николаеве мужчина жестоко расправился с женой

Отмечается, что причина нападения — "нестандартная внешность парня". У юноши — длинные белые крашенные волосы и одежда розового цвета.

"Уже вроде и не Средневековье, а мракобесие до сих пор процветает. Просим помочь в распространении информации для установления личности нападавшего", — говорится в сообщении.

На кадрах с камеры видеонаблюдения можно увидеть, как парень убегает от нападающего в подъезд. Но злоумышленник его догоняет и жестоко избивает.

Внимание! Видео18 + (содержит сцены насилия)

"Молодой человек достаточно сильно пострадал. Заявления в полицию написаны, но пока результата нет", — отметили в паблик.

Напомним, что под Харьковом неадекватный покупатель напал на продавщицу. Он перетащил ее через прилавок, толкнул и ударил ногой.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку