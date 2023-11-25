Длинные очереди к станциям метро в Киеве: в подземке объяснили причину (видео)

После массированной атаки россиян на Киев в социальных сетях пишут о километровых очередях к станциям метро на красной ветке подземки, якобы станции закрыты и обесточены из-за атаки врага.

В Киевском метрополитене сайта ТСН.ua рассказали, что обесточивания не было, а все станции метро уже работают в обычном режиме.

"Наземные станции красной линии открываются после отмены воздушной тревоги и в зависимости от выхода поездов из электродепо. А при воздушной тревоге работники депо также находятся в укрытии", — объясняют в Киевском метрополитене.

Там добавляют, что станции метро работают в обычном режиме.

В Киевском метрополитене отмечают, что до отбоя воздушной тревоги, перевозка пассажиров обеспечивается количеством поездов и, соответственно, машинистов на линиях.

"То есть количество, которое осталось на конечных станциях на ночной отстой, перевозит пассажиров вплоть до отбоя тревоги. После отбоя депо начинает выдачу поездов и график движения возвращаются к привычному", — рассказали в метро.

Очереди к станциям метро в Киеве

Напомним, Киев в ночь на 25 ноября оккупационные войска России массированно атаковали ударными беспилотниками с юга, севера и востока. Воздушная тревога продолжалась более шести часов.