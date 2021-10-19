Длинные лавки, современное освещение и тревожные кнопки: в Киеве открыли вторую очередь Пейзажной аллеи

Обустроили нижнюю террасу склона и построили новые красивые ступени на Воздвиженке.

В Киеве открыли после реконструкции вторую очередь Пейзажной аллеи.

Об этом говорится на сайте КГГА.

"Пейзажную Аллею обустроили в Киеве около 40 лет назад. И она нуждалась в капитальном ремонте. В конце лета прошлого года мы завершили реконструкцию первой очереди — от ступеней до урочища Гончары-Кожемяки к скульптуре "Алиса в стране чудес". А сегодня уже завершили работы и в рамках второй очереди, которую начали в прошлом году. Здесь, на склонах и нижнем плато, была запущенная территория — заросли и мусорник. А теперь — современная зона отдыха европейского уровня", — сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Кроме верхней террасы, в рамках реконструкции Пейзажной аллее обустроили нижнюю террасу склона и построили новые хорошие ступени на Воздвиженке. Они сделаны в той же стилистике, что и лестница в урочище Кожемяки, которые открыли три года назад. Новые ступени также будут иметь вечернюю подсветку.

Всего в ходе обновления аллеи на ней уложили новое гранитное покрытие — вместо старого асфальта. Обустроили дождевую канализацию, систему полива газонов, установили гранитный бортовой камень, новенькие скамьи. Самая длинная скамейка — около 50 м.

Имеет теперь Пейзажная Аллея современное LED-освещения и декоративную подсветку арт-объектов, систему видеонаблюдения. Появились на променаде и тревожные кнопки.

Учитывая повышенную оползневую опасность, осуществили ремонт и усилили подпорные стены. Осуществили благоустройство территории.

На склоне максимально сохранены все здешние деревья и высажены новые — катальпы, можжевельники, ивы кустарниковые. Из кустов — можжевельник казацкий, спирея японская, форзиция.



Украсили поляны и клумбы многолетниками и злаками, среди которых мискантус, герацилимус, молиния, вейники, будлеи, дейции, ирисы, гаура.

Проблемой Пейзажной аллее были хаотические парковки. Сейчас на всех заездах на пешеходную зону установили 30 автоматических болардов. Чтобы въезжать на Пейзажку могли только автомобили жителей близлежащих домов и спецтранспорт экстренных служб.

Расширили и вход на Аллею со стороны Исторического музея и Десятинной церкви. А также сделали Аллею более комфортной для маломобильных групп населения.

По словам Виталия Кличко, в следующем году начнутся работы по реконструкции третьей очереди Пейзажной аллеи.

Напомним, в Киеве возле станции метро "Славутич" строят "многофункциональный храмовый комплекс". Этот объект будет не менее 10 этажей. Он будет включать 176 апартаментов.

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