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Диплом о высшем образовании получили родители вместо погибшего под Бахмутом сына – щемящее видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
710
Время на прочтение
1 мин
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Диплом о высшем образовании получили родители вместо погибшего под Бахмутом сына – щемящее видео

Диплом о высшем образовании получили родители вместо погибшего сына. Фото: Киев Реальный.

Родители получили диплом за сына, погибшего под Бахмутом.

В Киево-Могилянской академии вручили диплом о получении высшего образования родителям военнослужащего Глеба Иванова, который в январе 2023 года погиб в боях под Бахмутом Донецкой области.

Глеб Иванов этим летом должен был стать дипломированным политологом. С начала вторжения парень вступил в ряды Вооруженных сил Украины и воевал против российских захватчиков.

Погибший под Бахмутом Глеб Иванов. Фото: Киев Реальный. / ©
Погибший под Бахмутом Глеб Иванов. Фото: Киев Реальный.

Родителям вручили диплом погибшего сына под аплодисменты выпускников.

Родители получили диплом за сына, погибшего под Бахмутом

Родители получили диплом за сына, погибшего под Бахмутом

Напомним, в Кременчуге военного не хотели пускать в заведение в форме из-за "внутреннего порядка" (видео).

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Дата публикации
Просмотры
710
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