Дикие коровы под Чернобылем: как зимуют бывшие домашние животные (фото)

Уже несколько лет подряд сотрудники Чернобыльского заповедника наблюдают за странным, по мнению рядового обывателя, феноменом: стадом одичавших коров, которые прекрасно чувствуют себя в зоне отчуждения в любое время года.

Об этом сообщили сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника и опубликовали в Facebook фото одичавших коров.

Напомним основные факты, предвосхищая шквал вопросов относительно домашних животных в дикой среде:

Коров содержали "самоселы" в городе Чернобыль и селе Лубянка (в последнем было семь голов). Когда в 2016 году умерли их хозяева, стадо начало жить на свободе.

КРС относится к распространенной на Полесье украинской черно-пестрой молочной породе.

Как и другие жители Заповедника, одичавшие коровы часто используют заброшенные здания для защиты от ветра и осадков.

Животные упитанные, то есть проблем с кормами для них не существует. Зимой, когда выпадает снег, выкапывают сухую траву копытами.

У коров нет нужды доиться. Их цикл лактации нормализуется и привязан к рождению телят.

В предвоенные времена стадо насчитывало до 20 голов. Животные пережили оккупацию и продолжают осваивать просторы Заповедника.

В Чернобыльском заповеднике отметили, что снежную и морозную погоду крупный рогатый скот переживает успешно.

"Стадо дикого скота коренным образом отличается от обычного сельского стада: оно структурировано, имеет целостность, действует всегда слаженно. Стадо наиболее тщательно охраняет свою молодежь. грозного и огромного быка они выглядят особенно колоритно. Несмотря на все, молодняк рогатого скота хорошо адаптирован к холоду", — подытожили в Чернобыльском заповеднике.

Напомним, в Чернобыльскую зону вернулся пропавший вид диких животных, которых там не видели более 100 лет. Исследователь Сергей Гащак рассказал, что в лесу возле Чернобыля снова можно встретить бурого медведя.

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